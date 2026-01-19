Os valores de Marcos Freitas mobilizam 'Liceu'

O mesatenista madeirense Marcos Freitas, um dos ícones do desporto de alta competição portuguesa e que há anos tem estado na alta-roda da modalidade, tendo já participado em cinco Jogos Olímpicos, e amealhando títulos individuais e colectivos por onde passa, será hoje uma merecida homenagem.

Marcos André Sousa da Silva Freitas, nascido no Funchal a 8 de Abril de 1988, que pratica ténis de mesa desde os 6 anos e que, ainda hoje, aos 37 anos, mantém-se no activo (aliás, neste dia está em competição na Alemanha), conhece, pois, a modalidade de frente para trás e de trás para a frente, ao longo destes mais de 30 anos de actividade. E será na Escola Secundária Jaime Moniz, através da coordenação do projecto 'Move-te Por Valores', que ser-lhe-á prestada mais uma merecida homenagem, com uma exposição a si dedicada e palestras hoje e amanhã.

Foto Arquivo

Será um dos destaques da agenda do dia, a partir das 9h30, evento que mobiliza o ‘Liceu’ e que terá noutro ícone do desporto madeirense, João Rodrigues, actualmente embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto 2025, uma palestra sobre a temática inspiradora dos mais jovens.

Curiosamente, neste mesmo dia há 18 anos, o velejador João Rodrigues sagrava-se vice-campeão mundial de prancha olímpica (classe RS:X) aos 35 anos, ele que também foi sinónimo de longevidade em competição, detendo o recorde português de participações em Jogos Olímpicos, sete desde Barcelona 1992 a Rio 2016.

Outros assuntos em agenda

09h30 - Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, preside à assinatura de um protocolo entre a ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira e o Instituto de Segurança Social (ISSM), no auditório da Secretaria Regional à Rua João de Deus, n.º 5.

10h50 - Nova Direita realiza iniciativa com declarações no âmbito da reunião institucional com o Representante da República e algumas famílias, relativamente à forma como estão a ser distribuídas as habitações sociais na Madeira, em frente ao Palácio de São Lourenço.

12h00 - JPP realiza acção política, tendo como porta-voz o seu líder Élvio Sousa, na sala de imprensa da ALRAM.

15h30 - Decorre na ALRAM uma reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais que, entre outros tem na agenda primeiras apreciações de dois projectos de Decreto Legislativo Regional, ambas da autoria do PS, intitulados “Regime Jurídico da Reserva Agrícola da Região Autónoma da Madeira” e “Livre acesso dos residentes da Região Autónoma da Madeira aos percursos pedestres”.

16h30 - É hoje feita a leitura do acordão de um homem de 49 anos acusado e julgado por maus-tratos contra a esposa durante duas décadas, num caso de violência doméstica, a decorrer no Edifício 2000.

19h30 - Semana de Oração pela Unidade dos cristãos, com vigília de oração pela unidade dos cristãos, a decorrer no Convento de Santa Clara.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no passado neste mesmo dia 19 de Janeiro:

1809 - Nasce o escritor, crítico e editor norte-americano Edgar Allan Poe, criador do modelo moderno de romance policial, com "Os Crimes da Rua da Morgue".

1812 - No âmbito das guerras napoleónicas, forças britânicas comandadas pelo Duque de Wellington tomam Ciudad Rodrigo, em Espanha.

1839 - Nasce o pintor francês Paul Cézanne, nome determinante para as novas correntes do século XX, pintou "Neve em Estaque" (1870--1871), "O Mercado de Vinhos" (1872) e "A Casa do Suicídio" (1873)

1918 - O Partido Bolchevique dissolve a Assembleia Nacional Constituinte da Rússia em Petrogrado (São Petersburgo).

1919 - A Monarquia é proclamada no Porto, por Paiva Couceiro, que organiza uma Junta Governativa.

1921 - É fundado o Sporting Clube de Braga, em Braga.

1923 - Nasce o poeta José Fontinhas, ou de pseudónimo Eugénio de Andrade, autor de "As Mãos e os Frutos", Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores APE, Prémio Camões, Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada.

1938 - A força aérea das forças nacionalistas do general Franco bombardeia as cidades espanholas de Valência e Barcelona, matando mais de 700 pessoas.

1944 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho reconquista Novgorod.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho ocupa Tilsit e Cracóvia, na Polónia. No Japão, tropas norte-americanas desembarcam em Iwo-Jima.

1956 - O Sudão adere à Liga Árabe, tornando-se o nono membro daquela organização.

1960 - Estados Unidos e Japão assinam o Tratado de Cooperação e Segurança Mútua.

1964 - Num jogo de futebol da Taça do Brasil entre o Santos e o Grémio, o futebolista Pelé vai para a baliza não sofrendo nenhum golo.

1966 - Indira Gandhi torna-se primeira-ministra da Índia.

1969 - Manifestações antissoviéticas na Checoslováquia, que incluem a imolação pelo fogo, de estudantes em Praga, contra a ocupação do seu país por tropas da União Soviética.

1976 - Otelo Saraiva de Carvalho é preso após a divulgação do relatório preliminar sobre o 25 de Novembro.

1978 - O PS, de Mário Soares, e o CDS, de Diogo Freitas do Amaral, assinam um acordo para a formação do II Governo Constitucional.

1979 - John Mitchell, procurador-geral dos Estados Unidos durante a administração do Presidente Nixon, é libertado depois de 19 meses de prisão a que fora condenado no âmbito do Caso Watergate.

1981 - Os Estados Unidos e o Irão assinam o acordo que prevê a libertação dos 52 reféns norte-americanos detidos na capital iraniana, Teerão.

1982 - Morre, com 36 anos, a cantora brasileira Elis Regina de Carvalho Costa. Trabalhou com grandes compositores da música brasileira, como Belchior e Gilberto Gil, e deu vida a grandes clássicos, como "Como nossos pais", "O bêbado e a equilibrista" e "Alô, alô marciano".

1984 - O líder cubano, Fidel Castro, condecora o líder do Partido Comunista Português (PCP), Álvaro Cunhal.

1985 - João Campos sagra-se campeão do Mundo de 3000m em pista coberta, nos Jogos Mundiais de pista Coberta de Paris, França.

1986 - Morre, com 67 anos, o professor espanhol Tierno Galvan, alcaide de Madrid, impulsionador da "movida" nos anos 1980.

1990 - É criada a Região de Turismo de Évora.

1993 - O Knesset, parlamento israelita, aprova a abolição da lei antiterrorista de 1986, que proibia os contactos entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

- A Academia de Hollywood anuncia a atribuição do Óscar honorário ao cineasta italiano Federico Fellini, realizador de "La Nave Va".

1997 - O Presidente Palestiniano, Yasser Arafat, regressa a Hebron pela primeira vez em 30 anos, depois da entrega da cidade da Cisjordânia.

- A portuguesa Joana Lemos conquista a taça para senhoras do Rali Paris-Dakar.

2001 - O ministro da Economia, Mário Cristina de Sousa, anuncia o fim da parceria entre a EDP e a espanhola Iberdrola.

2003 - Morre, com 86 anos, a jornalista e escritora francesa Françoise Giroud. Fundadora, em 1953, juntamente com Jean-Jacques Servan-Schreiber, do semanário "L'Express", onde durante 20 anos foi a única mulher a dirigir um grande órgão de informação. Foi ministra da Condição Feminina e da Cultura e vice-presidente do Partido Radical.

2004 - A fadista Susana Maria Alfonso de Aguiar, Mísia, é condecorada pelo ministro da Cultura francês, Jean-Jacques Aillagon, com o grau de cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, em reconhecimento pela popularidade da cantora portuguesa em França.

- A Agência Espacial Europeia (ESA) divulga a primeira imagem da superfície de Marte obtida pela sonda Mars Express.

2006 - É aprovada no parlamento por todos os partidos, exceto o PSD que se absteve, a lei da música nacional, que prevê quotas mínimas de música portuguesa nas rádios entre 25 a 40 por cento.

- Morre, com 64 anos, Wilson Pickett, cantor de música soul norte-americano, criador de "In the midnight hour".

2007 - É publicado em Diário da República o novo Estatuto da Carreira Docente, que entra em vigor no dia 20. A divisão da carreira em duas categorias (professor e professor titular), com quotas estabelecidas para subir de escalão e aceder à segunda e mais elevada, é uma das principais mudanças trazidas pelo documento.

- O Comité de Recurso da União Europeia de Futebol (UEFA) exclui o Feyenoord da Taça UEFA, devido ao comportamento violento dos adeptos do clube holandês.

- Morre, com 66 anos, Dennis Gerrard Stephen Doherty, Denny Dohery, músico e ator canadiano, vocalista dos "The Mamas and the Papas"

- Morre, com 68 anos, Fiama Hasse Pais Brandão, poetisa, escritora, dramaturga, ficcionista, ensaísta e tradutora. Autora de títulos como "O Aquário","Cantos do Canto", "Obra Breve" ou "Barcas Novas", do livro com o mesmo nome (Editora Ulisseia, 1967) cantado na altura por Adriano Correia de Oliveira.

2008 - O velejador João Rodrigues sagra-se, aos 35 anos, vice-campeão mundial de prancha olímpica (classe RS:X), após a Medal Race (última prova, destinada aos dez melhores classificados) da prova que decorreu em Takapuna Beach, Nova Zelândia.

- Morre, com 70 anos, a atriz norte-americana Suzanne Pleshette, que se tornou conhecida pelo seu papel como professora no filme "Pássaros", de Alfred Hitchcok.

2010 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecora o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, sublinhando que se cumpriu "um ato de justiça".

2011 - O árbitro italiano Pierluigi Collina, já retirado da competição, é considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o melhor árbitro do último quarto de século.

2013 - O piloto de motos Ruben Faria (KTM) termina na segunda posição o rali de todo-o-terreno Dakar, a melhor classificação de sempre de um português na prova, sendo apenas batido pelo francês Cyril Despres (KTM).

2015 - Morre, com 97 anos, Robert Manzon, francês pioneiro da Fórmula 1. Fundou o Clube Internacional dos Antigos Pilotos de F1, em 1962, com Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Nino Farina e Louis Chiron, entre outros.

2016 - O Ministério das Finanças autoriza a concessão pelo Estado de uma contragarantia à garantia do Fundo de Resolução Bancário à dívida de 746 milhões de euros emitida pela sociedade veículo que detém ativos do Banif.

- Morre, com 84 anos, Ettore Scola, cineasta italiano realizador de filmes como "Um dia inesquecível" ou "Tão amigos que nós éramos".

2017 - Um avião despenha-se em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, com quatro ocupantes a bordo e na lista de passageiros figura o juiz do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, relator dos processos da operação Lava Jato.

2020 - O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revela mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano utilizando paraísos fiscais.

- Morre, com 88 anos, Henrique Espírito Santo, produtor, cineclubista e ator, considerado pela Cinemateca Portuguesa como um dos nomes "incontornáveis" do cinema português.

- Morre, aos 98 anos, Shin Kyuk-ho, empresário sul-coreano, fundador do grupo económico Lotte.

2021 - O Benfica detecta 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica, 'staff', incluindo o presidente, Luís Filipe Vieira, no decurso dos testes realizados desde dia 16, pondo em causa a participação da equipa nas competições de futebol.

- O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, fixa em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o golo marcado de maior distância numa partida oficial de futebol.

2022 - Covid-19. Portugal ultrapassa os dois milhões de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, o que equivale a cerca de 20% da população.

2024 - Morre, com 71 anos, Júlio Pereira, advogado, juiz conselheiro e procurador-geral adjunto do Supremo Tribunal de Justiça, ex-secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa entre 2005 e 2017, e diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi ainda secretário de Estado da Defesa Nacional do primeiro Governo socialista liderado por António Guterres.

2025 - Entra em vigor uma trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que prevê a libertação em várias fases de dezenas de reféns israelitas mantidos pelo movimento islamita palestiniano, a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos em Israel e o regresso a Gaza de centenas de milhares de pessoas.

Este é o décimo nono dia do ano. Faltam 347 dias para o termo de 2026.

