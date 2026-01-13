Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, quarta-feira, 14 de Janeiro.

O vento soprará de Noroeste, inicialmente fresco a muito fresco, com velocidades entre 31 e 50 km/h, rodando gradualmente para Norte no final do dia e diminuindo de intensidade para moderado a fresco.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada.

No que diz respeito à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 3 a 3,5 metros no final do período. Já na costa Sul, prevêem-se ondas de Oeste/Sudoeste entre 1,5 e 2,5 metros, sendo que na parte Oeste da ilha poderão ocorrer ondas de Oeste/Noroeste com alturas entre 4 e 4,5 metros até ao final do dia.

Face a estas condições, é recomendada especial atenção por parte da comunidade marítima e da população em geral, tanto na preparação de saídas para o mar como em atividades junto à orla costeira. Entre as medidas aconselhadas estão o reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas, a evitação de passeios em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e a não realização de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

As autoridades apelam ao cumprimento das recomendações de segurança, de forma a prevenir acidentes associados às condições adversas do mar e do vento.