Baía do Funchal vai se compondo para a noite mais longa do ano

A baía do Funchal vai se compondo para esta que será a noite mais longa do ano.

Este ano, um total de 12 navios de cruzeiro, um veleiro, dezenas de embarcações marítimo-turísticas, de recreio e particulares, assim como o ferry Lobo Marinho vão assistir ao espectáculo do fogo-de-artifício do Fim do Ano da Madeira desde o mar. Estão previstos cerca de 25 mil passageiros.

Neste momento, estão atracados no Porto do Funchal, os navios AIDAbella, que chegou ontem proveniente de Las Palmas e que sai pelas 1h15 do primeiro do ano rumo a Puerto Del Rosario, em Fuerteventura, o Mein Schiff Relax, que também chegou ontem desde Santa Cruz De La Palma e que sai à 1 horas do dia 1 para Santa Cruz De Tenerife, e o Marella Voyager, que chegou hoje proveniente de Santa Cruz De La Palma e que sai pelas 12 horas de amanhã rumo a Santa Cruz De Tenerife.

Ao longo do dia é esperada a chegada de mais de uma dezena de navios.