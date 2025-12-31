'Primeiro Mergulho do Ano' cancelado devido ao mau tempo

O evento solidário 'Primeiro Mergulho do Ano', que estava marcado para esta quinta-feira, entre as 10 e as 13 horas, no Complexo da Ponta Gorda, foi cancelado devido às previsões meteorológicas adversas.

Numa publicação na sua página oficial de Facebook, a Frente Mar Funchal (que gere aquele espaço balnear) reforça a importância de adoptar comportamentos seguros e seguir as recomendações da Proteção Civil, evitando deslocar-se às zonas costeiras durante este período de mau tempo.

"O primeiro mergulho poderá ser dado em outro dia do ano, com segurança", apela a entidade.

O evento solidário será reagendado, com a nova data a ser comunicada oportunamente.

O estado do tempo no arquipélago da Madeira está a ser influenciado pela passagem da depressão Francis, que já levou o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a emitir diversos avisos meteorológicos, que se prolongam nos próximos dias.

IPMA prolonga avisos meteorológicos para a Madeira até 3 de Janeiro O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou a previsão de condições meteorológicas adversas na Madeira e Porto Santo, com alguns avisos a prolongarem-se por várias horas e mesmo ultrapassando o dia 1 de Janeiro de 2026.



