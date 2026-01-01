Marinha coordenou 58 acções de salvamento marítimo na Madeira em 2025

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha Portuguesa coordenaram, durante todo o ano de 2025, centenas de operações em todo o espaço marítimo nacional, com destaque para a área de responsabilidade do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), onde foram realizadas 58 acções que resultaram no salvamento de 78 pessoas.

De acordo com dados divulgados pela Marinha Portuguesa, na área de responsabilidade do MRCC Lisboa foram coordenadas 318 acções de busca e salvamento, das quais resultaram 433 pessoas salvas. Já na área do MRCC Delgada foram registadas 135 acções, com o resgate de 78 pessoas.

O sistema nacional de busca e salvamento marítimo envolve a cooperação de várias entidades, com meios empenhados da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea Portuguesa, bem como de organismos integrados na Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento.

Entre estes, destacam-se o Instituto Nacional de Emergência Médica, através do CODU-MAR, os serviços nacionais e regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as administrações marítimas e portuárias e o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro.

No comunicado, a Marinha Portuguesa sublinha, ainda, o contributo prestado por navios mercantes e embarcações de pesca, que frequentemente se desviam das suas rotas ou suspendem a actividade profissional para prestar auxílio em situações de emergência no mar, sempre sob coordenação dos centros MRCC Lisboa e MRCC Delgada.

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo têm sido reconhecidos a nível nacional e internacional, mantendo uma operação permanente dedicada à salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, ao longo de todo o ano.