Gala do Ciclismo premeia os melhores de 2025

Decorreu pelas 19 horas do passado sábado, 17 de Janeiro, a Gala do Ciclismo 2025, na Casa das Mudas, na Calheta, uma cerimónia que distinguiu os que mais se destacaram e contribuíram para a modalidade ao longo da época passada.

Em nota enviada é dado conta que na cerimónia foi honrada a chegada ao profissionalismo de Bernardo Teixeira, premiados os pódios finais das 4 Taças da Madeira (Cross-Country, Downhill, Estrada e Enduro) e as diversas entidades, patrocinadores e colaboradores, que contribuíram para o desenvolvimento da modalidade ao longo da época transacta.

Presentes na cerimónia em representação institucional estiveram em representação da DRD, o director de Serviços de Apoio à Actividade Desportiva, Juan Gonçalves, em representação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o presidente, Manuel Filipe, em representação da Câmara Municipal da Calheta, o vice-presidente Norberto Sardinha, e em representação da Câmara Municipal do Porto Moniz, a vereadora com o pelouro do desporto, Graciela Silva.

Precedendo a entrega de prémios, houve oportunidade por parte do Presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, Xavier Nunes, de mostrar os indicadores desportivos de 2025, reveladores do trabalho desenvolvido ao qual promete dar continuidade, focado dos objectivos, na continuidade do bom trabalho, no equilíbrio entre as vertentes, na formação e na transparência.

Norberto Sardinha, Manuel Filipe e Juan Gonçalves agradecera, pelo trabalho desenvolvido, deixando votos de esperança de mais e melhor para o futuro, "porque o desporto é a busca constante pelo progresso e sucesso que se espera para a época desportiva 2026, que arranca a 7 de Fevereiro, nos Prazeres (Calheta), com a realização da 1ª Taça da Madeira de DHI / Mini-DHI", remata a nota enviada.