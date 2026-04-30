Padre Manuel Álvares é “exemplo de que o nosso território não tem fronteiras”

O padre Manuel Álvares foi hoje recordado como "um dos maiores exemplos daquilo que a Ribeira Brava foi capaz de dar ao mundo". As palavras são de Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal, que participou numa mesa-redonda dedicada aos 500 anos do nascimento dessa figura cimeira do humanismo e da pedagogia, no âmbito da Semana da Cultura da Ribeira Brava.

A conversa foi moderada pelo jornalista Nicolau Fernandez e contou ainda com a participação do professor Gonçalo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), uma das instituições académicas parceiras na organização do evento científico.

Jorge Santos recordou que a obra do jesuíta marcou a educação europeia durante séculos. O facto de um autor nascido num território pequeno ter alcançado tal influência global é um sinal de que "podemos ter impacto muito para além da nossa dimensão". O autarca destacou que o legado de Álvares permanece actual por assentar no rigor e no método, algo essencial num tempo de mudanças rápidas e avanços tecnológicos. "A tecnologia avança, mas sem pensamento crítico e sem valores, fica incompleta", defendeu o presidente, reforçando que as humanidades continuam a ser a base necessária para interpretar o mundo e decidir melhor.

Por sua vez, o professor Gonçalo Fernandes, da UTAD, referiu que ao contrário do que se possa pensar, o Padre Manuel Álvares é o madeirense mais conhecido do mundo. “Daqui a 500 anos, poucos se lembrarão do Cristiano Ronaldo, mas nessa altura alguém continuará a falar do Padre Manuel Álvares e da sua gramática”, referiu o professor, recordando que se trata de uma das pessoas mais importantes da história do ensino em Portugal e a nível mundial com uma obra publicada em muitos países através de mais de 1100 edições.

500 anos depois, Manuel Álvares continua a ser importante para todos nós a vários níveis, seja no ensino, na investigação, na cultura e na comunidade. “Não podemos ter uma visão unicamente saudosista do padre Manuel Álvares, ele tem de ser mais, tem de ser um exemplo como alguém que saiu da Ribeira Brava e se tornou na figura número 1 a nível mundial nestas áreas”, assumiu o professor Gonçalo Fernandes.