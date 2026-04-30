Oito associações juvenis recebem 50.900 euros por parte da Câmara do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal formalizou, esta tarde, o apoio a oito associações juvenis, num investimento global de 50.900 euros para o ano de 2026. Helena Leal, destacou o compromisso do executivo municipal com a valorização da participação cívica dos jovens e com o papel determinante que estes desempenham no desenvolvimento do concelho.

“O nosso compromisso com a juventude passa por criar condições que potenciem o desenvolvimento de projetos, iniciativas e atividades que promovam a formação, a criatividade e a participação activa, porque os jovens são um dos maiores activos do Funchal”, salientou a vereadora com o pelouro da Juventude.

Os protocolos agora formalizados representam “um investimento no presente e no futuro da nossa cidade”, reconhecendo “o papel das associações juvenis na consolidação da democracia e na formação de cidadãos mais conscientes, críticos e comprometidos com o bem comum”.

Durante a intervenção, foi igualmente recordada a atualização do regulamento do Conselho Municipal de Juventude, em 2025, com o objetivo de o tornar mais representativo e ajustado ao regime jurídico regional, reforçando a articulação com a Estratégia Municipal para a Juventude. A vereadora reforçou a importância deste órgão enquanto espaço de diálogo, escuta e construção coletiva, defendendo que os jovens devem ter uma participação ativa e estruturada nos processos de decisão que influenciam o seu presente e futuro.

Helena Leal afirmou que “os jovens não são só o futuro, os jovens são, acima de tudo, essenciais na construção do presente, ou seja, os jovens são também o presente da nossa cidade”.