“Há muitos candidatos, mas há uns que achamos que são melhores e mais preparados. Já tinha a decisão há muito tempo”, afirmou Maria Drumond, à saída da secção 16 da Escola da Assomada, no Caniço, depois de exercer o seu direito de voto nas eleições Presidenciais 2026.

A eleitora foi acompanhada pelos dois netos, ainda menores de idade, que ficaram à porta da secção a observar o procedimento, enquanto a avó votava. “Já vêm aprender como é que isto funciona”, explicou, sublinhando a importância de transmitir desde cedo o valor da participação cívica.

Neste local funcionam quatro secções de voto, que no conjunto abrangem mais de 4 mil eleitores inscritos. Até às 10 horas, a afluência era inferior à registada noutros actos eleitorais, mantendo-se um movimento reduzido ao longo da manhã.

Maria Drumond contou ainda que tem por hábito votar sempre de manhã. “Venho sempre de manhã, para ficar despachada. Depois tenho os netos comigo e o almoço para fazer”, referiu.

Apesar do número elevado de candidatos, garante que a escolha não foi difícil. “Já tinha a decisão há muito tempo”, reforçou.

Num cenário de participação abaixo do habitual, o exemplo desta eleitora mostra que, para além do acto de votar, o dia eleitoral também é vivido como um momento de aprendizagem e de transmissão de valores democráticos entre gerações.