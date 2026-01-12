Museu Quinta das Cruzes recebe exposição '(In)Fluxo' com obras de arte contemporânea

O Museu Quinta das Cruzes abre ao público na terça-feira, 13 de Janeiro, pelas 17 horas, a segunda exposição do ciclo itinerante '(In)Fluxo'. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na inauguração do evento.

O espaço museológico, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura/Direcção Regional da Cultura (SRTAC/DRC), recebe uma selecção de obras adquiridas através do programa anual de aquisições destinadas ao reforço dos acervos do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira durante o biénio de 2024 e 2025.

Com duração prevista de dois anos, o projecto integra as comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Madeira e assinala os dez anos da transferência do Museu de Arte Contemporânea do Funchal para a Calheta e a sua reformulação como MUDAS.Museu.

A iniciativa, iniciada em 2024, já passou pela Calheta e agora chega ao Funchal, ao abrigo de uma parceria entre ambas as instituições. O circuito itinerante prosseguirá pelo Porto Santo (Sala de Exposições da Assembleia Municipal), pelo Solar do Aposento (Ponta Delgada) e pela Casa da Cultura de Santa Cruz (Quinta do Revoredo), antes de regressar à instituição de origem para a conclusão do ciclo.

No Museu Quinta das Cruzes, a exposição apresenta um conjunto de obras diluídas no circuito principal da casa que procuram dialogar com o acervo do Museu. Entre os artistas em destaque figuram nomes consagrados como Almada Negreiros, Menez, Júlio Pomar, António Pedro, Fernando Lemos, Joaquim Rodrigo, Cruzeiro Seixas, Marcelino Vespeira, Paula Rego, Nadir Afonso, Jorge Martins, João Hogan, Sónia Delaunay, Fernando Azevedo, João Cutileiro, Alice Jorge, Teixeira Lopes, Nuno Siqueira, José Júlio, Artur Rosa, Jorge Barradas, António Areal, Maria Velez, Guilherme Parente, Eduardo Nery, António Sena, René Bértholo, Costa Pinheiro, Nikias Skapinakis e Espiga Pinto.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha a importância do ciclo itinerante '(In)Fluxo' para a Região Autónoma da Madeira, considerando que o projecto "reflecte uma política cultural ativa, promotora do acesso alargado à criação artística contemporânea e da circulação das obras para além dos grandes centros, contribuindo para a descentralização cultural e a coesão territorial".

Destaca ainda que "a itinerância permite aproximar diferentes públicos de obras e autores fundamentais da história da arte portuguesa, reforçando o papel dos museus e espaços culturais enquanto locais vivos de encontro e diálogo com a comunidade".