Câmara do Funchal sorteou 20 prémios no valor de 250 euros cada

A Câmara Municipal do Funchal levou a cabo, hoje, o segundo sorteio da 5.ª edição da iniciativa '+ Comércio Local', "que continua a mobilizar comerciantes e consumidores em prol de uma economia de proximidade". No total foram sorteados 20 prémios no valor de 250 euros cada, num total de 5.000 euros, a utilizar exclusivamente nos estabelecimentos aderentes, até 31 de Julho de 2026. O último sorteio desta edição está agendado para o dia 29 de Maio de 2026.

"Pioneira ao adoptar um formato 100% digital através da aplicação Funchal Munícipe e da plataforma do Cartão do Munícipe, esta iniciativa representa uma aposta clara da Autarquia na modernização dos instrumentos de apoio ao comércio local e na simplificação da participação dos consumidores", aponta a autarquia, através de nota à imprensa.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, e tem vindo a registar uma forte adesão por parte de comerciantes e consumidores, "reflectindo o dinamismo do tecido económico local". Nesta edição, encontram-se inscritos 208 estabelecimentos comerciais, distribuídos por todas as freguesias do concelho, confirmando a expressiva mobilização do comércio funchalense em torno desta campanha.