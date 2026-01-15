O que é melhor para desentupir canos?

Já deve ter passado pelo incómodo de ter canos entupidos. E sabe o quanto pode ser frustrante. Mas a boa notícia é que resolver esse problema está ao alcance de todos com os produtos que estão disponíveis na Casa Santo António.

O desentupidor manual é uma clássico que nunca falha, mas há casos que tendem a ser mais persistentes. Por isso, para os ‘bloqueios’ mais teimosos, os produtos como o DZIMPED e a Soda Cáustica garantem uma solução rápida. São potentes e dissolvem gorduras e outros resíduos que se vão acumulando ao longo do tempo.

Mas as ofertas da Casa Santo António não se ficam por aqui. Quando o problema está ainda mais profundo, nada como um cabo de desentupimento flexível. Se preferir uma opção mais natural, o uso de bicarbonato de sódio também poderá ser a solução.

Saiba que com o rol de opções disponíveis na Casa Santo António, pode resolver este problema com facilidade, sem ter de chamar um especialista.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

