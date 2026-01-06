Ordem dos Engenheiros distingue seis alunos da UMa

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros vai entregar hoje os diplomas e prémios de mérito a seis melhores alunos dos cursos de licenciatura e mestrado do curso de Engenharia da Universidade da Madeira referentes ao ano lectivo 2023/2024.

A iniciativa terá lugar pelas 11h30 na sede da instituição.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião Plenária n.º 56;

11h00 - Candidatura de António Filipe à Presidência da República promove uma iniciativa política junto ao centro de saúde da Nazaré;

20h00 - O XXVII Grande Prémio de Natal, prova organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) em parceria com a Câmara Municipal de Machico, sai à rua.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Janeiro:

1325 - Morre, com 63 anos, D. Dinis, sexto Rei de Portugal.

1355 - Assassínio de D. Inês de Castro.

1610 - Galileo Galilei identifica a existência de quatro satélites de Júpiter.

1927 - É inaugurado o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Londres, em Inglaterra.

1953 - Guerra Fria. Os Estados Unidos anunciam a posse da bomba de hidrogénio.

2013 - O futebolista internacional argentino Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, conquista pela quarta vez consecutiva a Bola de Ouro FIFA, prémio principal da Gala do organismo.

2015 - Dois homens armados com espingardas Kalashnikov entram na redação parisiense do jornal Charlie Hebdo, conhecido pelas suas caricaturas satíricas. Doze pessoas perdem a vida, incluindo uma parte da equipa do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia francesa.

2021 - O Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Joe Biden nas eleições Presidenciais de novembro de 2020, última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

2022 - O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, um dos 23 acusados no processo do furto e recuperação de armamento dos paióis de Tancos, é absolvido pelo Tribunal Judicial de Santarém, num processo que começou em 2017, após ter sido noticiado o furto de material militar. O autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos, João Paulino, é condenado a oito anos de prisão pelos crimes de terrorismo e tráfico de estupefacientes. O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar Vasco Brazão é condenado a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua execução por igual período e o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar Luís Vieira é condenado pelo mesmo tribunal a quatro anos de prisão, com execução suspensa por igual período.

2024 - Luís Montenegro, pelo PSD, Nuno Melo, pelo CDS-PP, e Gonçalo da Câmara Pereira, pelo PPM, assinam, na Alfândega do Porto, o acordo de coligação Aliança Democrática (AD) com vista às eleições legislativas antecipadas de março.

