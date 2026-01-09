FPAK distinguiu os melhores do automobilismo e karting da Madeira

Decorreu hoje, no Salão Nobre do Município do Funchal, a gala da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), onde foram entregues os prémios de automobilismo e karting, consagrando os campeões das diferentes categorias da época de 2025.

Durante a cerimónia, a vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal, felicitou todos os campeões e participantes, sublinhando que o desporto, tal como a vida, exige foco, determinação e perseverança.

"O importante é seguir o caminho com determinação, porque, sendo perseverantes, com certeza lá chegarão", afirmou, deixando um "bem-haja" a todos os que integraram a época desportiva.

A autarca destacou ainda o apoio contínuo do Município do Funchal ao desporto automóvel, referindo que eventos desta natureza refletem o compromisso institucional com a valorização da modalidade na Região.

Helena Leal evidenciou o Rali da Madeira, antigo Rali Vinho Madeira, classificando-o como um evento histórico, cultural e emocional profundamente enraizado na identidade dos madeirenses. "Mais do que um grande evento desportivo com várias décadas, é um evento que está no ADN da nossa população e que atravessa gerações", salientou.

A vereadora reforçou o agradecimento a todos os que contribuíram para o normal decorrer da época desportiva, desde atletas a equipas e entidades organizadoras, reiterando o apoio contínuo do município a estas iniciativas. Sublinhou igualmente o reconhecimento do Funchal como Cidade Amiga do Desporto, frisando que estes eventos não só dinamizam a prática desportiva, como também impulsionam a economia local e regional.

Segundo Helena Leal, estas competições têm sido fundamentais para projetar o nome da Madeira e do Funchal além-fronteiras, contribuindo para a afirmação da Região no panorama desportivo internacional.

A cerimónia contou com a presença, entre outras entidades, da Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do presidente da FPAK, Ni Amorim, bem como de outros representantes ligados às diferentes modalidades do desporto automóvel.