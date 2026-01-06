Seis alunos de Engenharia da UMa distinguidos pela Ordem dos Engenheiros

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) vai entregar esta quarta-feira, 7 de Janeiro, os diplomas e prémios de mérito aos melhores alunos dos cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia da Universidade da Madeira (UMa) referentes ao ano lectivo de 2023/2024.

A iniciativa terá lugar pelas 11h30, na sede da instituição, e decorre no âmbito do acordo de cooperação entre a Ordem dos Engenheiros e a Universidade da Madeira, tendo como principal objectivo reconhecer e valorizar o desempenho académico de excelência dos estudantes de Engenharia da UMa, bem como incentivar a prossecução de carreiras nas diversas especialidades da área da engenharia.

Na edição deste ano, serão distinguidos seis alunos, dos quais quatro de licenciatura e dois de mestrado. Aos melhores alunos das licenciaturas será atribuído um prémio no valor de 500 euros, enquanto os alunos de mestrado receberão um prémio de 1.000 euros.

A cerimónia contará com a presença da Presidente do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, bem como do Reitor da Universidade da Madeira, sublinhando a importância da cooperação institucional na promoção da excelência académica e profissional.