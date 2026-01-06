Seis alunos de Engenharia da UMa distinguidos pela Ordem dos Engenheiros
Aos melhores alunos das licenciaturas será atribuído um prémio no valor de 500 euros, enquanto os alunos de mestrado receberão um prémio de 1.000 euros
A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) vai entregar esta quarta-feira, 7 de Janeiro, os diplomas e prémios de mérito aos melhores alunos dos cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia da Universidade da Madeira (UMa) referentes ao ano lectivo de 2023/2024.
A iniciativa terá lugar pelas 11h30, na sede da instituição, e decorre no âmbito do acordo de cooperação entre a Ordem dos Engenheiros e a Universidade da Madeira, tendo como principal objectivo reconhecer e valorizar o desempenho académico de excelência dos estudantes de Engenharia da UMa, bem como incentivar a prossecução de carreiras nas diversas especialidades da área da engenharia.
Na edição deste ano, serão distinguidos seis alunos, dos quais quatro de licenciatura e dois de mestrado. Aos melhores alunos das licenciaturas será atribuído um prémio no valor de 500 euros, enquanto os alunos de mestrado receberão um prémio de 1.000 euros.
A cerimónia contará com a presença da Presidente do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, bem como do Reitor da Universidade da Madeira, sublinhando a importância da cooperação institucional na promoção da excelência académica e profissional.