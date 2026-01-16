“A educação é um motor do desenvolvimento da comunidade.” A afirmação é de José Maria, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Machico, proferida no início da cerimónia que distinguiu, esta sexta-feira, os melhores alunos do ano lectivo 2024/2025.

A sessão decorreu no auditório da escola e contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes. No seu discurso, José Maria sublinhou que o sucesso educativo assenta numa cultura de disciplina, trabalho cooperativo e partilha de saberes, defendendo uma escola que forme alunos académica e humanamente.

A escola instituiu um prémio de mérito destinado a reconhecer o desempenho de excelência, homenageando um aluno por cada ano de escolaridade. No total, foram considerados 149 alunos, o equivalente a cerca de 12% da população escolar.

Nos ciclos do ensino básico, o critério de mérito baseou-se numa média elevada numa escala de 1 a 5, com referência a classificações de 4,5 e, em vários casos, à média máxima de 5 valores. No ensino secundário, foram destacados alunos do 11.º e 12.º anos com médias de 20 valores, assim como alunos que evidenciaram consistência ao longo do seu percurso escolar.

Durante a cerimónia, a NOS Madeira atribuiu um prémio monetário de 500 euros ao melhor aluno do 12.º ano.

O presidente do Conselho Executivo enalteceu ainda o trabalho dos professores e a importância do envolvimento parental. “Os melhores parceiros da escola e dos professores são os pais”, afirmou, defendendo que as funções de cada um devem ser respeitadas e complementares.

José Maria destacou igualmente os resultados alcançados pela escola, que figura entre as três melhores da Região nos exames nacionais, apresenta uma taxa de acesso interno de 95% e regista 98% de colocações no ensino superior logo na primeira fase, números que atribui ao empenho e dedicação de toda a comunidade educativa.