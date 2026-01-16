Manifestação da TáxisRAM forma 'mancha' amarela na Sá Carneiro

A TáxisRAM – Associação de Táxis da Região Autónoma da Madeira está a promover uma manifestação esta sexta-feira, 16 de Janeiro, na Avenida Sá Carneiro, na cidade do Funchal, com a adesão de dezenas de taxistas, que formam uma 'mancha' amarela em plena entrada da capital madeirense.

O DIÁRIO tentou contactar o presidente da Associação de Táxis da Região, Paulo Pereira, que recusou prestar declarações a este órgão de comunicação social.

Ainda esta semana o JM divulgou uma notícia sobre um comunicado da TáxisRAM que dava conta da acção de protesto de hoje. No artigo, o matutino madeirense dá nota de uma "manifestação pacífica, em regime de marcha lenta, no Porto do Funchal", entre as 08h30 e as 13 horas de hoje.

Segundo foi possível constatar esta manhã no local, os profissionais de táxi estacionaram as suas viaturas nos extremos esquerdo e direito das vias, ocupando parte significativa de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, causando algum constrangimento à mobilidade, apesar de terem deixado uma via livre em ambos os sentidos. A Polícia de Segurança Pública está no local.

Em causa, revelou o JM esta semana, estão “situações graves de concorrência desleal” no Porto do Funchal, tais como a “ocupação indevida de praças de táxis por autocarros turísticos”, a “angariação e venda ilegal de serviços (‘last minute’) à saída da gare”, a “violação reiterada do Regulamento de Acesso e Circulação na Zona Portuária” e o “tratamento desigual entre operadores licenciados”.

"Não tendo sido adotadas medidas corretivas pelas entidades competentes, e encontrando-se esgotadas as vias institucionais, a TáxisRAM vê-se forçada a recorrer ao exercício legítimo do direito de manifestação”, pode ler-se no artigo.

A TáxisRAM tinha agendada uma manifestação para o dia 9 de Janeiro, mas a acção foi cancelada na sequência da abertura de um processo negocial com o Governo Regional, que perspectivava a criação de um novo regulamento para o porto do Funchal.

Na altura, o representante dos taxistas, Paulo Pereira, alertou o secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, sobre vários aspectos que considera essenciais para o exercício da actividade da táxi, nomeadamente a necessidade de regras claras e de um tratamento equitativo para todos os operadores que actuam na zona portuária.