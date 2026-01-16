 DNOTICIAS.PT
Manifestação da TáxisRAM forma 'mancha' amarela na Sá Carneiro

Dezenas de taxistas aderiram ao protesto contra “situações graves de concorrência desleal” no Porto do Funchal

Foto ASPRESS (2015)

Paulo Pereira recusou-se a prestar declarações ao DIÁRIO

A TáxisRAM – Associação de Táxis da Região Autónoma da Madeira está a promover uma manifestação esta sexta-feira, 16 de Janeiro, na Avenida Sá Carneiro, na cidade do Funchal, com a adesão de dezenas de taxistas, que formam uma 'mancha' amarela em plena entrada da capital madeirense. 

O DIÁRIO tentou contactar o presidente da Associação de Táxis da Região, Paulo Pereira, que recusou prestar declarações a este órgão de comunicação social. 

Ainda esta semana o JM divulgou uma notícia sobre um comunicado da TáxisRAM que dava conta da acção de protesto de hoje. No artigo, o matutino madeirense dá nota de uma "manifestação pacífica, em regime de marcha lenta, no Porto do Funchal", entre as 08h30 e as 13 horas de hoje. 

Segundo foi possível constatar esta manhã no local, os profissionais de táxi estacionaram as suas viaturas nos extremos esquerdo e direito das vias, ocupando parte significativa de uma das avenidas mais movimentadas da cidade, causando algum constrangimento à mobilidade, apesar de terem deixado uma via livre em ambos os sentidos. A Polícia de Segurança Pública está no local.

Em causa, revelou o JM esta semana, estão “situações graves de concorrência desleal” no Porto do Funchal, tais como a “ocupação indevida de praças de táxis por autocarros turísticos”, a “angariação e venda ilegal de serviços (‘last minute’) à saída da gare”, a “violação reiterada do Regulamento de Acesso e Circulação na Zona Portuária” e o “tratamento desigual entre operadores licenciados”.

"Não tendo sido adotadas medidas corretivas pelas entidades competentes, e encontrando-se esgotadas as vias institucionais, a TáxisRAM vê-se forçada a recorrer ao exercício legítimo do direito de manifestação”, pode ler-se no artigo.

A TáxisRAM tinha agendada uma manifestação para o dia 9 de Janeiro, mas a acção foi cancelada na sequência da abertura de um processo negocial com o Governo Regional, que perspectivava a criação de um novo regulamento para o porto do Funchal.

Desmarcada manifestação dos taxistas convocada para 9 de Janeiro

Governo compromete-se a criar grupo de trabalho para "compatibilizar interesses"

Na altura, o representante dos taxistas, Paulo Pereira, alertou o secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, sobre vários aspectos que considera essenciais para o exercício da actividade da táxi, nomeadamente a necessidade de regras claras e de um tratamento equitativo para todos os operadores que actuam na zona portuária. 

