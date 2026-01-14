Trabalhador ferido após queda de três metros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a (EMIR) foram accionados ao início desta tarde para socorrer um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho na zona da Cancela.

Segundo apurado, o homem, de 55 anos, caiu de uma altura de cerca de três metros, apresentando dores na coluna e um golpe na cabeça. No local, os operacionais prestaram assistência, controlando a hemorragia e mobilizando a vítima.

O trabalhador foi, posteriormente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.