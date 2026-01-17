Jovem assistida na Avenida Sá Carneiro durante a madrugada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para prestar socorro a uma jovem que sentiu-se mal, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

A corporação recebeu o alerta às 06h25 e para a ocorrência foi mobilizada uma ambulância.

Contudo, a vítima de 26 anos recusou o transporte para o hospital.