 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem assistida na Avenida Sá Carneiro durante a madrugada

None

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para prestar socorro a uma jovem que sentiu-se mal, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

A corporação recebeu o alerta às 06h25 e para a ocorrência foi mobilizada uma ambulância. 

Contudo, a vítima de 26 anos recusou o transporte para o hospital.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo