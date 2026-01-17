Jovem assistida na Avenida Sá Carneiro durante a madrugada
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para prestar socorro a uma jovem que sentiu-se mal, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.
A corporação recebeu o alerta às 06h25 e para a ocorrência foi mobilizada uma ambulância.
Contudo, a vítima de 26 anos recusou o transporte para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo