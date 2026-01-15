Dois navios de cruzeiro no Porto do Funchal
A navegar com 2.664 passageiros e 1.242 tripulantes, o 'Queen Anne' chegou esta quinta-feira ao Porto do Funchal. Uma escala de 11 horas, assegurada pela Blatas, que vai fazer companhia ao 'Mein Schiff 7', que passou a noite na cidade.
O ‘Queen’ iniciou as manobras de entrada no porto às 6h15, vindo de Southampton, Reino Unido, e permanece na Madeira até às 16h30. Está a realizar uma viagem de 116 dias, à volta do Mundo. Começou a 6 de em Hamburgo, na Alemanha, e termina no mesmo porto a 2 de Maio. Vai visitar os Países Baixos (Roterdão), Bélgica (Bruges), Reino Unido (Southampton), Portugal (Açores e Madeira), Espanha (Tenerife), Cabo Verde (Mindelo), Namíbia (Walvis Bay), África do Sul (Cidade do Cabo e Porto Elizabete), as ilhas de Reunião e das Maurícias, Sri Lanka (Colombo), Malásia (Kuala Lumpur), Indonésia (Bali), Singapura, China (Hong Kong), Filipinas (Luzon), Austrália (Darwin, Airlie Beach, Brisbane e Sidney), Ilhas Fiji e ilhas Vanuatu, Hawai (Honolulu), Estados Unidos (Los Angeles e Florida), Guatemala, Panamá e Antilhas Holandesas.
É o mais recente navio da frota da Cunard. Conta com dois anos de serviço, e foi construído nos estaleiros italianos de Fincatieri. Tem capacidade para transportar até 3.353 passageiros e 1.225 tripulantes.
Já o 'Mein Schiff 7', que chegou na madrugada de quarta-feira ao Funchal, vindo de Santa Cruz de La Palma, com 2.871 passageiros e 1.036 tripulantes a bordo, vai permanecer no porto até às 14 horas de sexta-feira. Está a realizar um cruzeiro de uma semana no itinerário das Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, La Palam, Funchal, Tenerife e Fuerteventura.