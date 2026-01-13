Doente morre após queda do 3.º andar do Hospital dos Marmeleiros

Um homem, de 82 anos, morreu após queda de uma janela do 3.º piso do serviço de Medicina do Hospital dos Marmeleiros, em circunstâncias que estão ainda por esclarecer.

Segundo foi possível apurar, o idoso encontrava-se em situação de alta problemática. Apesar de estar clinicamente curado, permanecia internado há já algum tempo por aguardar vaga numa instituição de acolhimento, não sendo possível a sua saída do hospital por falta de resposta social.

O DIÁRIO está a tentar obter esclarecimentos junto do SESARAM sobre as circunstâncias da queda.