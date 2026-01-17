Turista resgatado após queda na Levada do Norte

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi mobilizada, esta tarde, para socorrer um turista que sofreu uma queda na Levada do Norte, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, dois turistas, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, encontravam-se a percorrer a levada quando um deles caiu de uma altura estimada entre seis a sete metros para uma zona de silvado.

A vítima apresentava escoriações, tendo sido assistida no local pelos operacionais. Apesar da presença de uma ambulância da corporação, o turista recusou o transporte para o hospital.