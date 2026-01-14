Duas passageiras feridas após travagem brusca de autocarro no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão neste momento para prestar socorro a duas mulheres na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, no Funchal, na sequência de uma travagem de um autocarro.

Segundo foi possível apurar, a ocorrência resultou em dois feridos. Uma mulher, de 62 anos, que apresenta um hematoma na face, enquanto uma senhora, de 77 anos, sofreu uma lesão com suspeita de fractura na grelha costal.

No local encontram-se duas viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com um total de seis operacionais, a prestar assistência às vítimas que serão transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.