Temperatura vai descer e poderá nevar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 16 de Janeiro, pequena descida da temperatura máxima nas terras altas, céu muito nublado, com abertas a partir do início da manhã, períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, mais frequentes na vertente norte e terras altas da Madeira e que poderão ser de neve nos pontos mais altos.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e sendo moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 75 km/h, nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 14 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 17 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir do fim da tarde na ondas de noroeste na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros e aumentando para 4 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira a partir do fim da tarde.

O serviço nacional meteorológico emitiu diversos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira. A costa norte e sul da Madeira, bem como o Porto Santo, estão sob aviso amarelo a partir das 18 horas de hoje para agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.