SESARAM retoma controlo de assiduidade. Depois de várias tentativas falhadas, um histórico conturbado e contestações judiciais, o Serviço Regional de Saúde vai instalar um novo sistema biométrico de registo de presenças de médicos, enfermeiros e outros trabalhadores. Empresa que venceu concurso público tem meio ano para pô-lo a funcionar. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Bordado Madeira com pior ano desde que há registo. Em 2025, vendas de artigos certificados caíram 12,4% para cerca de 450 mil euros face a 2024 * Comercialização do Vinho Madeira caiu em quantidade e valor no ano passado * Apanha ilegal da lapa poderá forçar Governo a prolongar proibição de captura.

Ex-bancária mexeu nas contas dos clientes para ganhar prémios. A arguida, que hoje trabalha no sector público, é acusada de ter subscrito produtos financeiros sem autorização.

Fique também a saber que Madeirenses já começaram a receber dinheiro ‘corrigido’ nos Certificados de Aforro.

E, por fim, Natalidade terá atingido em 2025 o 3.º valor mais crítico de sempre.

