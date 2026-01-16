Vento provoca primeira borregagem no Aeroporto

O forte vento que já se faz sentir na zona de Santa Catarina, em Santa Cruz, está já a condicionar as operações no Aeroporto da Madeira. Pelo menos um voo foi obrigado a borregar (quando o avião faz-se à pista mas suspende a aterragem e volta a levantar), tratando-se de um voo da TAP que vem do Porto.

O voo TP1709 ainda deu algumas voltas antes desta tentativa e, neste momento, aguarda por novas ordens. Outro voo, mas da Ryanair, também proveniente do Porto, conseguiu aterrar de primeira, pouco depois. O mesmo avião da TAP conseguiu aterrar à segunda tentativa, logo a seguir, sinal que houve uma aberta.

Para hoje estão previstos mais 35 voos para chegar à Madeira.

Recorde-se que a previsão aponta para o agravar do estado do tempo, havendo já um aviso amarelo com início pelas 18 horas desta sexta-feira e que se estende até domingo.