Votação tímida para as Presidenciais nas primeiras horas no Porto Santo
Já se vota no Porto Santo, mas para já de forma tímida.
As cinco mesas de voto abriam sem incidentes e o DIÁRIO testemunhou, até 10h30, pouca afluência às urnas.
O tempo frio e ventoso não está a ajudar a que porto-santenses exerçam o seu dever cívico.
Binter cancela a primeira viagem para o Porto Santo
A Binter voltou a cancelar uma viagem para a "ilha dourada", desta vez, a primeira viagem do dia.
Espera-se, porém, que com o decorrer do dia os locais queiram votar antes ou depois das missas, antes ou depois do almoço ou ainda no final da tarde.