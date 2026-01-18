Afluência na Madeira às 13 horas era superior às Autárquicas

Em comparação com as últimas eleições realizadas em Outubro, as Autárquicas de 2025, regista-se um acréscimo da afluência às urnas de cerca de dois pontos percentuais.

Os dados foram avançados por Ricardo Miguel Oliveira, em reportagem na freguesia de São Roque, onde até às 13 horas tinham votado 31,83% dos eleitores inscritos. Naquela assembleia de voto existem cerca de 8.300 eleitores legitimados para votar.

Em suma e tendo em conta que as Autárquicas são habitualmente as eleições das mais participadas, este é um indicador relevante e que contraria a ideia, defendida por alguns dirigentes políticos, de uma fraca participação.

Há, de facto, um acréscimo de afluência, para o qual contribuem também os votos antecipados: 245 eleitores exerceram essa possibilidade legal de votar em mobilidade na semana passada.

Tudo indica, portanto, que estaremos perante um cenário globalmente positivo em termos de participação neste acto eleitoral, contatou Ricardo Miguel Oliveira no terreno, como de resto confirmam os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a nível nacional

Mais de 21% dos eleitores votaram até às 12:00 A afluência às urnas para a eleição do próximo Presidente da República situava-se, até às 12:00 de hoje, nos 21,18%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Também em declarações à TSF-Madeira, André Wemans, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), garantiu que o processo decorre "sem incidentes".

André Wemans regista também que, dada a inclusão de 14 nomes no boletim de voto, existem à porta das mesas, a informação indicando que votos nessas candidaturas representam votos nulos.

No boletim de voto constam 14 nomes, incluindo os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, cujas candidaturas não foram aceites pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades processuais.

"Esperemos que essa informação tenha sido mais difundida possível e que todos os eleitores tenham consciência disso", acrescenta Wemans.

Assim, os 11 candidatos válidos aparecem no boletim de voto pela seguinte ordem: o sindicalista André Pestana ocupa a segunda linha, Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, a terceira, e o músico Manuel João Vieira a quinta.

Catarina Martins (apoiada pelo Bloco de Esquerda) surge em sétimo lugar no boletim, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) em oitavo, o pintor Humberto Correia em nono e o socialista António José Seguro em 10.º.

O candidato apoiado pelos partidos do Governo (PSD e CDS-PP), Luís Marques Mendes, está na 11.ª linha, André Ventura, o líder do Chega, na seguinte, com António Filipe (apoiado pelo PCP) e Henrique Gouveia e Melo, respetivamente, na 13.ª e 14.ª posições.

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.