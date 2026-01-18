Afluência às urnas ronda os 19% ao meio-dia em São Vicente

A participação eleitoral nas eleições presidenciais em São Vicente situava-se, ao meio-dia, em valores globalmente moderados, com uma média aproximada de 19% dos eleitores inscritos a terem já exercido o direito de voto.

Na secção de voto da Vila, onde estão inscritos 1.287 eleitores, tinham votado 267 pessoas até às 12h00, o que corresponde a uma taxa de participação de 20,7%.

Em Feiteiras, registaram-se 169 votantes entre 888 inscritos, equivalendo a 19,0%.

A afluência foi mais baixa na secção dos Lameiros, com 99 votantes em 563 eleitores inscritos (17,5%), e na Vargem, onde tinham votado 121 dos 698 eleitores (17,3%).

Na Junta da Ponta Delgada, exerceram o direito de voto 174 eleitores até ao meio-dia, num universo de 914 inscritos, representando igualmente 19,0%.

Já na Lombada, a participação foi uma das mais elevadas do concelho, com 76 votantes em 339 inscritos, o que corresponde a 22,4%.

Na Junta de Freguesia da Boaventura, tinham votado 148 dos 716 eleitores inscritos, fixando a taxa de participação nos 20,6%.

A Fajã do Penedo apresentou a afluência mais baixa, com 88 votantes entre 559 inscritos, o que representa 15,7%.

De acordo com os dados apurados ao meio-dia, a média de participação no concelho de São Vicente rondava os 19%, refletindo a tendência habitual de menor afluência nas eleições presidenciais durante o período da manhã.