Bombeiros resgatam manobrador de grua no Funchal

A corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, foram accionados, há instantes, para retirar um manobrador da cabine de uma grua após ter-se sentido mal numa obra, na Rua da Levada dos Barreiros, no Funchal.

Foto DC

A estrada encontra-se, neste momento, encerrada ao trânsito.

O trabalhador já foi transportado para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP também está presente no local a tomar conta da ocorrência.