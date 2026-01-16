Bombeiros resgatam manobrador de grua no Funchal
A corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, foram accionados, há instantes, para retirar um manobrador da cabine de uma grua após ter-se sentido mal numa obra, na Rua da Levada dos Barreiros, no Funchal.
A estrada encontra-se, neste momento, encerrada ao trânsito.
O trabalhador já foi transportado para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A PSP também está presente no local a tomar conta da ocorrência.
