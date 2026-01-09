Sismo a Nordeste do Porto Santo

Um sismo ocorrido esta madrugada a Nordeste da ilha do Porto Santo foi registado pelos sismógrafos do IPMA com magnitude 2,9 na escala de Richter.

O abalo, ainda longe do arquipélago (cerca de 500 km), ocorreu pelas 5h32, a 28 km de profundidade.

É o segundo registo deste ano novo, sendo que no primeiro dia de 2026 ocorreu outro bem perto, mas mais próximo do Porto Santo e, ainda assim de menor intensidade.