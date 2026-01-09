Sismo a Nordeste do Porto Santo
Um sismo ocorrido esta madrugada a Nordeste da ilha do Porto Santo foi registado pelos sismógrafos do IPMA com magnitude 2,9 na escala de Richter.
O abalo, ainda longe do arquipélago (cerca de 500 km), ocorreu pelas 5h32, a 28 km de profundidade.
É o segundo registo deste ano novo, sendo que no primeiro dia de 2026 ocorreu outro bem perto, mas mais próximo do Porto Santo e, ainda assim de menor intensidade.
Sismo de magnitude 2,7 registado a nordeste do Porto Santo
Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi registado na primeira noite do ano, 1 de Janeiro, pelas 23h59, a nordeste da ilha do Porto Santo, segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
