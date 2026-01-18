Domingo invernoso e pouco convidativo a passeios

Com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, podendo ser persistente e mais intensa na vertente norte e terras altas da Ilha da Madeira, sobretudo até ao início da manhã, passando a aguaceiros no resto do dia, hoje não estão mesmo previstas condições para os passeios que muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos.

Segundo o IPMA, o vento soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) de noroeste, com rajadas até 80 km/h, soprando forte (45 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h, rodando para norte a partir do início da manhã e diminuindo gradualmente de intensidade, prevê.

Aliás, há um aviso laranja para a agitação marítima e amarelo antes e depois desse período, bem como de vento nas costas Norte, Sul e zonas montanhosas, incluindo ainda o Porto Santo.



No Funchal, em particular, o céu estará geralmente muito nublado e vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), pelo que até pode ser agradável dar uma passeio pela cidade, sendo certo que hoje é dia de eleições Presidenciais, pelo que muitos que queiram exercer o seu direito de voto terão mesmo de sair de casa.



No mar, como referido, devido ao aviso laranja, estão previstas ondas de Noroeste com 4,5 a 5,5 metros, diminuindo

gradualmente para 2,5 a 3,5 metros na costa Norte e com direcção Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo

2,5 a 4,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira até final da manhã, isto na costa Sul.

A temperatura da água do mar vai estar nos 18/19º Celsius.