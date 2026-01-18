Mais um dia de ir a votos

Este domingo, 18 de Janeiro de 2026, os portugueses regressam às urnas para eleger o novo Presidente da República, numa votação que se espera seja marcada pela elevada participação cívica e pela quantidade histórica de candidatos, num acto que decorre das 08h00 às 19h00 em todo o país, incluindo na Madeira.

Portugal vive uma das eleições mais fragmentadas da sua democracia, com 11 candidatos oficialmente admitidos pelo Tribunal Constitucional — o maior número de sempre.

Por ordem alfabética, os candidatos à presidência são:

• André Pestana – professor e dirigente sindical;

• André Ventura – líder do Chega;

• António Filipe – jurista e figura do PCP;

• António José Seguro – ex-líder do PS;

• Catarina Martins – antiga coordenadora do Bloco de Esquerda;

• Henrique Gouveia e Melo – almirante na reserva e candidato independente;

• Humberto Correia – pintor e ex-operário;

• João Cotrim de Figueiredo – economista e ex-líder da Iniciativa Liberal;

• Jorge Pinto – engenheiro do ambiente pelo Livre;

• Luís Marques Mendes – advogado e antigo líder do PSD;

• Manuel João Vieira – músico e artista plástico com campanha satírica.

Apesar de constarem 14 nomes nos boletins de voto, três candidaturas foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional por irregularidades — mas manter-se-ão no papel, com votos nesses candidatos a serem considerados nulos. Importante ao eleitor saber em quem não colocar a cruz.

Com um elenco tão diversificado, desde figuras da política tradicional a independentes e candidatos fora do espectro convencional, é amplamente esperado que nenhum concorrente atinja mais de 50% dos votos nesta primeira volta, o que tornará muito provável uma segunda volta, a realizar no dia 8 de Fevereiro. Marque já na agenda.

Na Região Autónoma da Madeira, onde a participação eleitoral, historicamente, tem vindo a diminuir - 42,71% em 2021 (39,26% no país); 45,50% em 2016 (48,66% no país); 47,92% em 2011 (46,52% no país); 58,19% em 2006 (61,52% no país); e 49,26% em 2001 (50,91% no país) - e onde o debate político nestas Presidenciais foi pouco intenso, estes sufrágios acompanham com interesse as dinâmicas nacionais e a forma como se traduzem nas escolhas dos eleitores madeirenses, num momento em que a Região também tem sido palco de discussão sobre questões sociais e de representação política. Praticamente dois anos de eleições consecutivas podem ter efeito, ou não, na participação nas urnas.

O facto destas eleições terem esse cariz particular de mais de uma dezena de candidatos pode contribuir para uma maior participação.

O presidente em exercício, Marcelo Rebelo de Sousa, termina o seu segundo mandato em poucas semanas e não sendo elegível para reeleição, abre caminho a uma nova liderança no mais alto cargo do Estado português. Os eleitores portugueses têm a palavra hoje e/ou dentro de três semanas.

Outros assuntos em agenda

11h00 - Marítimo vs FC Porto para a Taça de Portugal feminina, no Estádio da Imaculada Conceição

11h00 - Festa de Santo Antão, com a tradicional Bênção dos Animais junto à estátua do gato Jackson, além da missa a decorrer na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior (Igreja do Socorro)

11h45 - CAB vs Benfica para a Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do Clube Amigos do Basquete

13h00 - PAOK - Madeira SAD para a EHF European Cup de andebol, jogo a decorrer na Grécia

14h00 - Lusitânia de Lourosa vs Marítimo da II Liga, no Estádio Carlos Osório.

15h00 - AD Machico vs Monção para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

16h00 - Missa Nova do Padre Marcos Rebelo, na Igreja Matriz da Calheta

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 18 de Janeiro, o Dia Internacional do Riso, o Dia Mundial da Neve e o Dia Mundial das Religiões.

1367 - D. Fernando é aclamado Rei de Portugal.

Arquivo do Parlamento Artigos de legislaturas passadas disponíveis para o futuro.

Este é o décimo oitavo dia do ano. Faltam 348 dias para o final de 2026.

