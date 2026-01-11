Atlânticoline cancela viagem marítima entre Horta, Madalena e Velas na manhã de segunda-feira

A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou a viagem marítima da manhã de segunda-feira entre Horta/Madalena/Velas/Madalena/Horta, devido às "condições meteorológicas adversas à navegação".

A Atlânticoline informou, em comunicado publicado na sua página da internet, que cancelou a viagem da Linha Verde (Horta/Madalena/Velas/Madalena/Horta), que liga as ilhas do triângulo dos Açores (Faial, Pico e São Jorge), que estava prevista para a manhã de segunda-feira.

A empresa "lamenta quaisquer transtornos" que o cancelamento possa causar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Central dos Açores (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) por agitação marítima (ondas de noroeste) e por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) entre as 23:00 de hoje e as 14:00 de segunda-feira.

Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso laranja devido à agitação marítima (ondas de noroeste) vai vigorar das 23:00 de hoje às 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.

Flores e Corvo vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima (ondas de noroeste) entre as 19:00 e as 23:00 de hoje e entre as 11:00 e as 14:00 de segunda-feira, e, por vento (direção de oeste, rodando para noroeste), das 17:00 de hoje às 11:00 de segunda-feira.

As ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo, por agitação marítima (ondas de noroeste), entre as 08:00 e as 17:00 de segunda-feira.

Entretanto, o IPMA decretou também aviso amarelo para aquele grupo por vento (direção de oeste, rodando para noroeste), das 07:00 às 20:00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.