Vento forte obriga a desvio de voo com destino à Madeira

Um voo proveniente de Hannover foi desviado, na manhã deste domingo, 18 de Janeiro, devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

De acordo com informação disponível no site da ANA – Aeroportos de Portugal, o voo X3 2830, da companhia aérea TUI Fly, com chegada prevista às 07h30, não conseguiu aterrar no Funchal, na sequência do vento forte que se faz sentir na Região.

Entretanto, e ainda segundo a ANA, já conseguiu aterrar um avião da TAP proveniente do Porto, indicando alguma melhoria momentânea nas condições para a operação aérea.

A situação ocorre num contexto de avisos meteorológicos para vento intenso emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como de recomendações de precaução por parte da Capitania do Porto do Funchal.

Domingo invernoso e pouco convidativo a passeios Com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, podendo ser persistente e mais intensa na vertente norte e terras altas da Ilha da Madeira, sobretudo até ao início da manhã, passando a aguaceiros no resto do dia, hoje não estão mesmo previstas condições para os passeios que muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos.