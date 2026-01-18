Vento forte obriga a desvio de voo com destino à Madeira
Um voo proveniente de Hannover foi desviado, na manhã deste domingo, 18 de Janeiro, devido às condições meteorológicas adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.
De acordo com informação disponível no site da ANA – Aeroportos de Portugal, o voo X3 2830, da companhia aérea TUI Fly, com chegada prevista às 07h30, não conseguiu aterrar no Funchal, na sequência do vento forte que se faz sentir na Região.
Entretanto, e ainda segundo a ANA, já conseguiu aterrar um avião da TAP proveniente do Porto, indicando alguma melhoria momentânea nas condições para a operação aérea.
A situação ocorre num contexto de avisos meteorológicos para vento intenso emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como de recomendações de precaução por parte da Capitania do Porto do Funchal.
Domingo invernoso e pouco convidativo a passeios
Com céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, podendo ser persistente e mais intensa na vertente norte e terras altas da Ilha da Madeira, sobretudo até ao início da manhã, passando a aguaceiros no resto do dia, hoje não estão mesmo previstas condições para os passeios que muitos madeirenses gostam de fazer aos domingos.
Capitania do Porto do Funchal reforça avisos de vento e agitação marítima
A Capitania do Porto do Funchal actualizou esta manhã os avisos de agitação marítima forte, vento forte e mau tempo (Sinal 6) para o arquipélago da Madeira, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válidas até às 06 horas de segunda-feira, 19 de Janeiro.
