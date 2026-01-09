Em época de infecções respiratórias, a prevenção começa no prato

O frio típico desta altura do ano, em conjunto com os inúmeros convívios da época de Natal e final de ano, são a mistura perfeita para um aumento de infecções respiratórias, como por exemplo a gripe, mas, segundo a nutricionista Tatiana Silva, é possível apostar na prevenção e fortalecer o sistema imunitário com base na alimentação.

A especialista em nutrição explicou que aquilo que ingerimos é fundamental para fornecer os nutrientes e a energia necessários ao normal funcionamento do sistema imunitário, “para que ele possa reconhecer e combater tudo o que sejam bactérias, vírus, agentes infecciosos que possam surgir no nosso organismo”.

Nesta altura, sobretudo em Janeiro, reforçar sempre o consumo de fruta e legumes, sobretudo, os de fonte de vitamina C, nomeadamente, as frutas ácidas, como a salsa crua, o pimentão, tudo o que tenha vitamina C e vitamina D é fundamental para a manutenção do equilíbrio e fortalecimento do nosso sistema imunitário. Tatiana Silva, nutricionista

Por outro lado, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e de açúcar, “ainda muito presente no que resta dos chocolates de Natal”, leva ao enfraquecimento e a uma “resposta imunitária a um agente infeccioso mais retardada e a uma recuperação mais lenta.”

Segundo Tatiana Silva, a vitamina C e D têm um papel importante não só na prevenção de infecções respiratórias, mas também na protecção e fortalecimento do sistema imunitário, tendo ainda mais um ponto positivo, a absorção de ferro, “porque nestas alturas acabam por também surgir alguns quadros de anemia.”

Fique a saber que cuidados deve ter em atenção nesta altura do ano, quais são os nutrientes essenciais e em que alimentos os pode encontrar, na entrevista que integra a rubrica DIÁRIO-Alimentação, presente no YouTube.