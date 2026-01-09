Carro em chamas provoca explosões nas Courelas

Um automóvel incendiou-se, há instantes, na zona das Courelas, em Santo António, no Funchal, causando momentos de apreensão.

Antes da chegada dos meios de socorro, alguns residentes ainda tentaram conter as chamas com recurso a um extintor. No entanto, a situação rapidamente saiu do controlo, com o registo de pequenas explosões no veículo em chamas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local minutos depois, procedendo ao isolamento da área e interrompendo totalmente a circulação rodoviária, numa altura em que os bombeiros ainda não se encontravam no terreno.

Antes dos operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal terem extinto o fogo, as chamas acabaram por alastrar a pelo menos mais dois automóveis estacionados nas imediações.

Apesar do grande aparato na zona e da mobilização, por precaução, de uma ambulância, não há registo de feridos.