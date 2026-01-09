Raro fenómeno aéreo observado no Aeroporto da Madeira

Durante esta tarde, pelas 18 horas, o Aeroporto da Madeira foi palco de um fenómeno pouco comum que despertou a atenção dos entusiastas da aviação. O Boeing 737-800 da SmartWings, oriundo de Praga (República Checa), quando se preparava para aterrar deixou visível atrás de si um rasto conhecido como 'wing vortices'.

Segundo João Capela, 'spotter' de aviação da Madeira Aviation Spotting, os 'wing vortices' são redemoinhos de ar que se formam nas pontas das asas devido à diferença de pressão entre o ar superior e o inferior, no efeito de sustentação. Este fenómeno ocorre normalmente durante a descolagem ou aterragem, quando a velocidade da aeronave é mais reduzida.

O responsável explicou que este tipo de rasto é normalmente difícil de observar, mas que as condições atmosféricas, como a chuva e a humidade elevada registadas hoje, tornaram-no visível. "Não existe qualquer risco associado, é apenas um efeito visual. É completamente normal, embora não seja tão comum de se ver na Madeira", acrescentou.