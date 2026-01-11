Precipitação forte coloca costa sul e regiões montanhosas sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a costa sul e as regiões montanhosas sob aviso amarelo para precipitação por vezes forte.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, estará em vigor entre as 18 horas desta segunda-feira, 12 de Janeiro, e as 00h00 de quarta-feira, dia 13.