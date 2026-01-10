Criança de 3 anos ferida em colisão rodoviária nas Madalenas
Uma menina de 3 anos ficou ferida, esta manhã, pelas 11h30, numa colisão rodoviária traseira na Avenida das Madalenas, em Santo António.
A criança apresentava dores no pescoço, tendo sido socorrida de imediato pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Após primeiros socorros, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
