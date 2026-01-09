Autoridades pedem a residentes para saírem de Kiev por falta de aquecimento

O presidente da Câmara de Kiev instou hoje os habitantes a abandonarem temporariamente a capital ucraniana, onde metade dos edifícios residenciais estão sem aquecimento após os ataques aéreos russos da madrugada, com a temperatura nos -8º Celsius.

"Metade dos edifícios residenciais de Kiev - quase 6.000 - estão atualmente sem aquecimento", avançou Vitaly Klitschko.

Por isso, os moradores "devem sair temporariamente (...), para locais onde existam fontes de alimentação e aquecimento", apelou.

Várias áreas de Kiev foram atingidas no ataque lançado esta madrugada pela Rússia à Ucrânia, que provocou quatro mortos em Kiev, e atingiu infraestruturas críticas na cidade ocidental de Lviv.

O abastecimento de água e eletricidade foi interrompido em partes da capital, sendo que o aquecimento e crucial nesta altura do inverno, adiantou Vitaly Klitschko.

O ataque aconteceu poucas horas depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter alertado a nação para as intenções da Rússia de levar a cabo uma ofensiva em grande escala.

Um ataque ucraniano à Rússia também deixou 500 mil pessoas se sem eletricidade na região de Belgorod (oeste), segundo anunciou o governador local, Viatcheslav Gladkov.

"Às 06:00 da manhã de hoje [03:00 em Lisboa], 556 mil pessoas de seis municípios estão sem eletricidade e praticamente o mesmo número não tem aquecimento", indicou o responsável.

Duzentas mil pessoas encontram-se também sem água e saneamento.

A região fica próxima da cidade ucraniana de Kharkiv.