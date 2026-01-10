Cão bebé abandonado nos Viveiros salvo pelos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados no início da madrugada deste sábado, 10 de Janeiro, para resgatar um cão bebé que havia sido abandonado na zona dos Viveiros.

Uma viatura da corporação deslocou-se ao local pelas 00h30, procedendo ao resgate do animal, que foi transportado para um hospital veterinário.

Ainda durante a noite de ontem e a manhã de hoje, a corporação foi accionada para o resgate de um cão na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal. No entanto, quando os elementos tentaram proceder à sua captura, o animal acabou por fugir, não apresentando ferimentos.