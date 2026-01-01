Resíduos do Ano Novo no Funchal somam 14 toneladas e praias permanecem fechadas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou, na primeira manhã do ano, o balanço da operação de limpeza levada a cabo após os festejos da passagem de ano, junto ao cais da cidade. A acção envolveu cerca de 120 funcionários do Departamento de Ambiente da autarquia.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, os trabalhos tiveram início pelas 7 horas e, pelas 11 horas, já tinham sido recolhidas cerca de 14 toneladas de resíduos, mais duas toneladas do que no ano anterior. O autarca explicou que este acréscimo se deveu sobretudo à recolha de folhagens e ramagens arrastadas pelo vento e pela chuva associados à depressão Francis.

Do total de resíduos recolhidos, cerca de três toneladas corresponderam a materiais recicláveis, um dado que, segundo Jorge Carvalho, reflecte o cuidado e o civismo demonstrados pela população durante as celebrações.

No mesmo balanço, o presidente da CMF referiu o encerramento dos complexos balneares do Funchal, no âmbito das medidas preventivas adoptadas face às condições meteorológicas e ao estado do mar.

Jorge Carvalho deixou, além disso, um apelo à população, em particular aos funchalenses que mantêm a tradição de dar um mergulho no início do ano, para que não o façam, invocando razões de segurança, apesar de a Praia Formosa dispor actualmente de vigilância.

A autarquia informou igualmente que a promenade da Praia Formosa se encontra encerrada ao público, como medida de precaução perante as condições existentes na orla marítima.