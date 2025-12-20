 DNOTICIAS.PT
Derrocada encerra temporariamente percurso pedestre PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais que, na sequência de uma derrocada, o percurso pedestre PR 16 Levada Fajã do Rodrigues, entre a Fajã da Ama e a Ribeira do Inferno, encontra-se temporariamente encerrado, por motivos de segurança.  

