Derrocada encerra temporariamente percurso pedestre PR 16 Levada Fajã do Rodrigues

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais que, na sequência de uma derrocada, o percurso pedestre PR 16 Levada Fajã do Rodrigues, entre a Fajã da Ama e a Ribeira do Inferno, encontra-se temporariamente encerrado, por motivos de segurança.