Estrada do Ribeiro do Cidrão temporariamente encerrada ao trânsito

A Estrada do Ribeiro do Cidrão, no Curral das Freiras, encontra-se temporariamente encerrada ao trânsito devido à queda de pedras na via, junto à zona do túnel, informou a Junta de Freguesia através das redes sociais.

Segundo a autarquia local, o encerramento irá manter-se até estarem reunidas as condições de segurança necessárias à reabertura da estrada. A queda de pedras está a provocar constrangimentos à circulação, levando à adoção de medidas preventivas.

Com o objectivo de minimizar os impactos junto da população, a Junta de Freguesia está a assegurar um serviço de transporte de passageiros entre a zona do túnel e os sítios de cima, destinado exclusivamente a situações consideradas urgentes. Por motivos de segurança, o percurso entre o Salvador e a zona da Quebrada terá de ser efectuado a pé.

Para aceder a este serviço de transporte urgente, a população deve contactar o número 964 711 945. A Junta de Freguesia apelou ainda à compreensão e colaboração dos residentes, garantindo que se mantém disponível para apoiar a comunidade enquanto decorrem os trabalhos necessários ao restabelecimento da normal circulação.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, acrescenta, ainda, que "a vistoria ao talude não foi possível realizar-se no dia de hoje por não se terem reunido as condições meteorológicas à intervenção dos rocheiros".

Através de um comunicado, a secretaria garante que " na manhã desta sexta-feira, 2 de Janeiro, será efectuada uma vistoria e eventual limpeza ao talude, se necessário."