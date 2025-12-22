 DNOTICIAS.PT
Albuquerque inflexível no registo dos percursos pedestres

Presidente diz que organização “é para benefício de todos” apesar da contestação no Curral das Freiras

“Nós não vamos voltar atrás. Podem contestar o que quiserem, mas a organização é para benefício de todos”, afirmou hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagindo à contestação de caminheiros às novas regras de acesso a trilhos, levadas e veredas da Região.

As declarações foram proferidas à margem da visita, ao início da tarde de hoje, ao Mega Presépio do Jardim da Serra, um dia depois de um grupo de caminheiros e amantes da montanha se ter concentrado no início do PR2, na Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras, numa acção de protesto contra o modelo que o Executivo pretende implementar a partir de Janeiro de 2026.

A iniciativa foi promovida por Jorge Quintal, que acusou o Governo Regional de limitar o direito dos residentes a usufruírem do património natural, considerando a obrigatoriedade de inscrição prévia numa plataforma digital um “bloqueio à circulação dos madeirenses”.

Confrontado hoje com essa contestação, Miguel Albuquerque foi taxativo quanto à posição do Governo. Questionado sobre a possibilidade de recuo, respondeu apenas: “Não”, acrescentando de imediato: “Nem pensar”.

O presidente do Governo Regional defende que a medida visa organizar a circulação turística nos percursos pedestres.

