Dois feridos em agressão na Zona Velha do Funchal

Na madrugada desta quinta-feira, cerca das 02h45, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados à Rua de Santa Maria, na Zona Velha do Funchal, para socorrer dois indivíduos da República Checa vítimas de agressão. Ambos apresentavam diversos ferimentos na face e foram transportados para as urgências do hospital, com o apoio de duas ambulâncias e seis operacionais.