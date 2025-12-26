Prémios Escolares Zona Franca 2025 entregues na segunda-feira

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e a secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, deslocam-se na segunda-feira, 29 de Dezembro, pelas 15h30, aos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira – SDM, na Zona Franca no Caniçal, onde participam na cerimónia de entrega dos Prémios Escolares Zona Franca 2025.

Esta iniciativa, que vai já na 21.ª edição, tem por objectivo valorizar o mérito de alunos dos ensinos básico, secundário e superior, dependentes de trabalhadores de empresas na Zona Franca Industrial e das escolas do concelho de Machico.