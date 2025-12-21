Dois feridos após colisão em cadeia no Funchal

O acidente de viação ocorrido esta tarde na saída da Via Rápida para o Campo da Barca, no sentido Funchal–Câmara de Lobos, acabou por provocar dois feridos.

As vítimas são duas mulheres, uma jovem e uma idosa, que sofreram ferimentos ligeiros no joelho e nas costas.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, onde prestaram assistência às sinistradas.

Após a avaliação e estabilização no local, ambas foram transportadas para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP e a Via Litoral também estiveram presentes no local e procederam à normalização da circulação rodoviária que causou um congestionamento significativo no trânsito.