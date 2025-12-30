Dois acidentes mobilizaram os Bombeiros Sapadores do Funchal esta manhã

Dois acidentes de viação accionaram a corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal na manhã desta terça-feira, 30 de Dezembro.

O primeiro ocorreu pelas 7h30 na zona da Penteada e envolveu uma motorizada. O condutor, um homem na casa dos 50 anos, apresentava escoriações no corpo e foi transportado às urgências do Hospital Central do Funchal.

O segundo, envolveu um despiste de uma viatura ligeira na zona do pilar, na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava. O socorro está em curso neste momento (8h30), pelo que ainda não há informação disponível sobre potenciais vítimas.

Para já, sabe-se que o incidente está a provocar algum constrangimento na Via Rápida, com filas de trânsito que ultrapassam um quilometro de extensão, conforme é possível visualizar através das câmaras da VIALITORAL.